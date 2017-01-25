Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Gaziantep'te 165 bin liralık hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP'te, iki mahallede girdikleri evlerden 165 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 1'i çocuk 2 kişi, Osmaniye'de yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Değirmiçem...

Gaziantep'te 165 bin liralık hırsızlık şüphelileri tutuklandı
GAZİANTEP'te, iki mahallede girdikleri evlerden 165 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 1'i çocuk 2 kişi, Osmaniye'de yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Değirmiçem Mahallesi'nde 13 Aralık 2016 günü 150 bin lira değerinde ve 08 Ocak günü Emek Mahallesinde 15 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlığı daha öncede sabıkası olan A.Ç. ile yaşı küçük olan S.G.'nin yaptığını belirledi. Hırsızlık şüphelilerinin Osmaniye'de olduğunu tespit eden polis 2 şüpheliyi burada yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Gaziantep'e getirilen şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55