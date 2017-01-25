Gaziantep'te 165 bin liralık hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP'te, iki mahallede girdikleri evlerden 165 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 1'i çocuk 2 kişi, Osmaniye'de yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Değirmiçem Mahallesi'nde 13 Aralık 2016 günü 150 bin lira değerinde ve 08 Ocak günü Emek Mahallesinde 15 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlığı daha öncede sabıkası olan A.Ç. ile yaşı küçük olan S.G.'nin yaptığını belirledi. Hırsızlık şüphelilerinin Osmaniye'de olduğunu tespit eden polis 2 şüpheliyi burada yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Gaziantep'e getirilen şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.