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Gaziantep'te 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonlarda 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 1 kilo 225 gram esrar, bir miktar bonzai, eroin, metamfetamin, uyuşturucu hap, 16 tabanca, 11 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ve 168 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden...

Gaziantep'te 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonlarda 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 1 kilo 225 gram esrar, bir miktar bonzai, eroin, metamfetamin, uyuşturucu hap, 16 tabanca, 11 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ve 168 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Şehitkamil ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1-10 Şubat tarihleri arasında yaptığı uygulama ve operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile 19 kişi gözaltına alındı, aramalarda 1 kilo 225 gram esrar ile bir miktar bonzai, eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si tutuklandı.
Ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda ise A.A., M.G., U.A., Z.A., A.Ş., M.Ç., A.S., İ.G., F.K., M.A., S.A., M.E., Ç.B., Y.O., A.G. ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen eşyalar ele geçirildi.
Ekiplerin 25 şüpheli şahıs üzerinde yaptığı aramalarda da 16 tabanca, 11 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ve 168 fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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