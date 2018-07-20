Gaziantep'in Suriye sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattında 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi uygulamasının başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın sınırda güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 03 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 20 Temmuz 2018- 03 Ağustos 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."