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Gaziantep fuhuş operasyonu: 90 gözaltı

GAZİANTEP'te polisin 19 adrese düzenlediği fuhuş operasyonunda 43'ü kadın, 90 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş ve fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik yapılan çalışmaların...

Gaziantep fuhuş operasyonu: 90 gözaltı
GAZİANTEP'te polisin 19 adrese düzenlediği fuhuş operasyonunda 43'ü kadın, 90 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş ve fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik yapılan çalışmaların ardından 16 stüdyo daire ve 3 masaj salonuna eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen 43'ü kadın, 90 kişi de gözaltına alınarak, haklarında toplam 47 bin 625 lira idari para cezası uygulandı. Baskın yapılan adresler de 1 ay süreyle mühürlendi.

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