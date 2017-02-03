Gaziantep'e şehit ateşi düştü

KAYSERİ'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında bombalı araçla çarşı iznine çıkan komandoları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren komando onbaşı 25 yaşındaki Mesut Yaşar, bugün yaşamını yitirdi.



Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan 17 Aralık 2016 Cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yanaşan bomba yüklü hafif ticari araç intihar eylemcisi tarafından patlatıldı.



Saldırıda, 14 asker şehit oldu, 55 asker de yaralandı. Yaralanan askerler arasında bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Komando Onbaşı Mesut Yaşar, 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün öğle saatlerinde şehit olan Gaziantepli Komando Onbaşı Yaşar'la birlikte saldırıda şehit olanların sayısı 15'e çıktı.

KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan komandoları taşıyan otobüse yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve bugün şehit olan Jandarma Komando Onbaşı 25 yaşındaki Mesut Yaşar'ın acı haberi, memleketi Gaziantep'e ulaştı.



Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik geçen yıl 17 Aralık'ta bomba yüklü hafif ticari araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden Jandarma Komando Onbaşı Mesut Yaşar, tedaviye alındığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 48 süren yaşam mücadelesini bugün yitirip şehit oldu. 6 aylık asker Mesut Yaşar'ın acı haberi, memleketi Gaziantep'in Üçoklar Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Babası Erol Yaşar ile ailesi Kayseri'de bulunan şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenle memleketi Gaziantep'te toprağa verilecek.