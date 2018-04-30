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Gazi Üniversitesi'nde bölünme protestosu

GAZİ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, üniversitelerin...

Gazi Üniversitesi'nde bölünme protestosu
GAZİ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi. Okulun girişine, üzerinde 'Gazi Hukuk Gazili Kalsın' yazılı pankart asan grup ayrıca 'Gazi bizimdir bizim kalacak' sloganları attı. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 500 kişilik grup adına basın açıklaması yapan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Arıcı, "Biz Gazi'nin bölünmesini istemiyoruz. Bütün öğretim görevlisi kadromuz bunu istemiyor. Dolayısıyla bu mesajımızın karar mercilerine ve meclisimize ulaştırılmasını istiyoruz. Gazi 36 yılda böyle koca bir çınar oldu. Bu markanın zarar göreceği bir yasanın meclisten geçmesini istemiyoruz" dedi.
Daha sonra konuşan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenim Görevlisi Prof. Dr. İlyas Doğan ise şunları söyledi: 
"Bizim burada toplanma amacımız öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek. Bu öğrencilerimiz Gazi markasını tercih ederek buraya geldiler. Alınan bu karar bir hukuk devletine yakışmaz. Bu kararı kime sordular. Bizim akademisyenlerimizden hiç kimseye bir şey sorulmadı. Biz üniversitemizin ve ülkemizin geleceği kaygısıyla buradayız. Bir üniversitenin marka olabilmesi için en az 40 yıla ihtiyacı var." 
Öğrenciler ve öğretim üyeleri açıklama sonrasında olaysız dağıldı.

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