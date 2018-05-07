Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa...
İYİ Parti seçim standına saldırı çok sayıda yaralı var
İyi Parti saldırısıyla ilgili 8...

Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi 

ANKARA'da Gazi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, okul bahçesinde yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi. Gazi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, ellerinde, 'Üniversiteme...

Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi 
ANKARA'da Gazi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, okul bahçesinde yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi.
Gazi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, ellerinde, 'Üniversiteme dokunma' yazılı pankart ile 'Gazi bizimdir bizim kalacak' sloganları attı. Grup adına basın açıklaması yapan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Alkan, "Gazili olmak ayrıcalıktır. Bu bizim sloganımızdır. Böyle bir kurumun bir gün içinde adının değiştirilerek başka isim adına aktarılmasını doğru bulmuyoruz. Bu fakülteler 40 yıllık marka. On binlerce makale yazdık. Bu makalelerin altında Gazi yazıyor. Fakat bir gün geliyor adınız değişiyor. Biz kurumsal kimliğimizi sürdürmek istiyoruz. Başka hiç bir art niyetimiz yok. Siyasi iddiamız yoktur. Üniversitemizin bölünmesine karşıyız. Allah için bunu yapmasınlar. Biz kurumlarımızı sürdürebilseydik bugün en az 700 yıllık üniversitelerimiz olacaktı. Tıpkı Harvard gibi kimlikli üniversitelerimiz olacaktı. Bizler bunu istiyoruz. Dünyada ilk 350 sıradayız, yapmayın" diye konuştu.
Öğrenciler adına konuşma yapan Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Kübra Balcı ise, Gazi Üniversitesi'nin 92 yıllık köklü bir çınar olduğunu ifade ederek, "Bu ulu çınar yaklaşık bir asırdır birçok vatansever, namuslu insan yetiştirmiş olup, hala yetiştirmeye devam etmektedir. Bahsi geçen isim değişikliği Gazi Üniversitesi'nin köklü geleneğini büyük marka geleneğini hiçe saymaktır. Gazi Üniversitesi öğrencileri olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı bu büyük değere sahip çıkmayı bir vazife olarak addediyoruz" dedi.
Üniversite girişinde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314