Gazi polis, uçak bileti nedeniyle Polis Sandığı tarafından icraya verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde görevli, İstanbul ve Diyarbakır'da terör saldırılarında iki kez yaralanıp gazi olan Polis Memuru Yavuz Demirkol, görevlendirmelerdeki uçak bileti ücreti nedeniyle Polis Bakım ve Yardım Sandığı (Polsan) tarafından icraya verildi. 3 uçak bileti için 839 liralık icra takibine tepki gösteren Demirkol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabından mesajla durumunu iletti.

İstanbul'da 1995 yılında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken bindikleri polis aracına yapılan bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan 2000 yılında da emekli edilen 2 çocuk babası Yavuz Demirkol, 3 bin 713 Sayılı Kanun'un 'Terörle mücadelede yaralananların eş, çocuk veya kendisine iş imkanı tanıyan' haktan yararlanarak, 2012 yılında mesleğe döndü. İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği'nde yeniden çalışmaya başlayan Demirkol, Güneydoğu’daki terör operasyonlarında kepçe operatörü polis memuruna ihtiyaç duyulduğunu öğrenince 1.5 yıl önce gittiği Diyarbakır’ın Silvan İlçesi'nde yaralandı. Tedavi gördükten sonra bu kez Diyarbakır'ın merkez Sur ve Nusaybin’de de görev yapan Demirkol, vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının neden olduğu rahatsızlığı tekrarlayınca izin alarak geldiği İnegöl Devlet Hastanesi’nde yatarak tedavi gördü.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemdeki konuşmasında, övgüyle söz ettiği 21 yıllık polis memuru Yavuz Demirkol, geçen yıl nisan ayında İçişleri Bakanlığı tarafından başarı belgesine layık görüldü.

UÇAK BİLET PARALARI NEDENİYLE İCRAYA VERİLDİ

Halen İnegöl Bölge Trafik İstasyonu’nda görevli polis memuru Yavuz Demirkol, 26 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Sur, 21 Kasım 2015’te Silvan, 31 Mart 2016’da da Mardin Nusaybin’e giderken aldığı toplam 439 liralık uçak bileti için Polis Bakım ve Yardım Sandığı (Polsan) tarafından icra takibi başlatıldı. 400 liralık avukat masrafı nedeniyle icra tutarı 839 liraya yükseldi. Demirkol, tepkisini sosyal medyadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesaj yazarak dile getirdi.

Mesajında yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatan gazi polis memuru Yavuz Demirkol, Diyarbakır Sur’un ardından kepçe operatörü olarak nereden çağırdılarsa oraya gittiğini belirterek, şöyle dedi:

"Silvan'da barikat kaldırırken kepçeme roket yedim. Her iki bacağım belden aşağı şarapnel parçası dolu, yaralandım. Memleketime uçak paramı kendim ödeyerek geldim. Evde ziyaretler devam ederken emniyet personel daire başkanımı aradım. Tekrar gelebileceğimi söyleyerek, kepçe operatörü bulamadıklarından, yaralı bacaklarımla heyet raporlarımı 'çalışabilir' diye bozdurup tekrar Diyarbakır Sur'a göreve gittim. Sur bitti kepçenin işi kalmadı. Şırnak'a çağırdılar, Nusaybin'e çağırdılar ve en son oradan geldim şu an yine İnegöl Bölge Trafikte görevime devam ediyorum."

Doğuya göreve gidiş gelişlerinin hep ani olduğunu ve nereye kepçe operatörü lazımsa oraya gittiğini kaydeden Demirkol, şöyle devam etti:

"Benim bu gidiş gelişlerde Polsan (polis sandığı) uçak biletlerimizi almış. Hepsini değil ama gidişlerde Emniyet Personel Daire Başkanlığı yer ayırtmış, ödemeyi Polsan yapmış. Geldikten sonra yolluk talep ettim. Gidiş gelişlerde apar topar gittim geldim. Bu gidiş gelişlerde valilik onayım olmadığı için yolluk alamıyorum. Bölge müdürümüz yolluklarımı Şahabettin Harput'un yerine gelen Sayın İzettin Küçük’e imzalaması için götürmüş. Sayın Küçük de 'Ben başkasının yazısını imzalamam' demiş. Şimdi kaldık ortada. Polsan, benden uçak paralarını istiyor, icraya vermiş. Şimdi bu vatan sevdalısı kardeşin ne yapsın. BİMER’den Cimer'den yazmadık yer bırakmadım cevap bile vermiyorlar."

Polismemuru Yavuz Demirkol, sosyal medyadaki mesajını, telefon numarasını da yazarak "Şu işe bir el atıp bana yardımcı olabilir misiniz Sayın Bakanım Süleyman Soylu" cümlesiyle bitirdi.

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