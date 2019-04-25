Gazeteci Demirağ'a, 15 Temmuz gazisine 'hakaret'ten dava

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında üzerine çıktığı tankı durdurmak isterken yaralanan, 15 Temmuz gazisi eski polis Nejmettin Utuş'un şikayeti üzerine gazeteci ve yazar Yavuz Demirağ hakkında 'Yalan Makinesi' ve 'Yalancı Gazi' yazıları nedeniyle 'hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.Darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi önünde, durdurmak istediği tankın üzerinde ayağından vurularak, yaralanan ve 'Genelkurmay Çatı Davası'nın müştekileri arasında yer alan 15 Temmuz gazisi eski polis Nejmettin Utuş'un şikayeti üzerine gazeteci- yazar Yavuz Demirağ hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya tarafından hazırlanarak, mahkemece kabul edilen iddianamede şüpheli Demirağ'ın, 27- 28 Temmuz 2018'de yazdığı 'Yalan Makinesi' ve 'Yalancı Gazi' başlıklı yazılarındaki ifadelerinde haber verme ve yorum sınırlarını, eleştiri sınırlarını aşarak müştekiye 'yalancı', 'sahte gazi', 'iftiracı', 'cahil' diye hakaret ettiği belirtildi.Şüpheli Demirağ ise ifadesinde, "Hakkımda şikayetçi olan kişiyi daha önceden tanımam. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Muhtelif tarihlerde müşteki şahısın tarafıma gerek elektronik ileti ile gerekse kısa mesaj yoluyla hakaretleri ve tehditleri mevcuttu. Ancak ben gazeteci olduğum için bu tür eylemlere çok maruz kaldığımdan dolayı adli mercilere ve karakola müracaat etme gereği duymadım. Ancak şahıs eylemlerine devam edince yaptığım araştırmalar çerçevesinde şahsın 15 Temmuz gazisi olmadığını öğrendim. Nitekim devlet tarafından kendisine gazi olduğunu iddia etmesine rağmen herhangi bir pay verilmediği, aylık bağlanmadığı hatta bu yöndeki müracaatlarının taleplerinin reddedildiğini öğrendim. Yazılar bir bütün halinde incelendiğinde müştekinin iddia ettiği gibi herhangi bir hakaret, iftira ve suç uydurma kastımın olmadığı anlaşılacaktır" dedi.Savcı, şüpheli Yavuz Demirağ'ın 'basın yoluyla zincirleme bir şekilde hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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