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Gaz kaçağı için tamire getirilen LPG'li otomobil yandı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde gaz kaçağı nedeniyle tamire getirilen LPG'li otomobil, patlama sonrası alev aldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Ereğli...

Gaz kaçağı için tamire getirilen LPG'li otomobil yandı
KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde gaz kaçağı nedeniyle tamire getirilen LPG'li otomobil, patlama sonrası alev aldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Ereğli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Nurettin Yılan, 42 V 5080 plakalı LPG'li otomobilini, gaz kaçağı sorunu nedeniyle otomobil tamircisi Emrah Boz'un işyerine getirildi. Araç, tamir için işyerine alındı. Bir süre sonra otomobilde patlama meydana geldi. İşyeri çalışanları kaçarak canlarını kurtarırken, alevler otomobili sardı. Çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Alev alan otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, işyeri ile tamir edilen başka bir araçta hasar oluştu.
Soruşturma sürüyor.

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