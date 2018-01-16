Gayrimenkul zenginini 'polisim' diyerek dolandırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da kendisini polis olarak tanıtan Ş.T. (35), galrimenkul zengini Ş.S.İ.'yi 67 bin lira dolandırdı. 2 gün sonra 31 bin lira daha dolandırmak isteyen Ş.T., yakalandı.

Olay, geçen hafta içinde Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Ş.T., telefonla aradığı Ş.S.İ'yi, terör örgütü operasyonunda gözaltına alınacağını belirtip korkuttu. Ş.T., bu yöntemle Ş.S.İ.'nin 67 bin lirasını dolandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis şüpheliyi ararken olaydan 21 gün sonra yeniden harekete geçen Ş.T., Ş.S.İ.'yi arayarak hesabından 31 bin lira çekmesini istedi. Polisle işbirliği yapan Ş.S.İ., içinde gazete kâğıtları bulunan zarfı Ş.T.'ye teslim ederken operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan Ş.T., adliyeye sevk edildi.



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