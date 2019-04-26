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Gaybubet evinde yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı

BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'gaybubet' evinde gözaltına alınan ve aralarında firari emniyet müdürünün yeğeninin de bulunduğu 14 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Kaçakçılık...

Gaybubet evinde yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı
BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'gaybubet' evinde gözaltına alınan ve aralarında firari emniyet müdürünün yeğeninin de bulunduğu 14 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü  ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hücre evi olarak bilinen 12 gaybubet evi tespit edildi. Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan gözaltı ve arama kararıyla evlere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 evde 14 FETÖ şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan Şanlıurfa'nın firari eski emniyet müdürü Mehmet Likoğlu'nun firari yeğeni Merve L., mahrem emniyet imamı, mahrem askeri imam ve büyük bölge talebe mesulünün de aralarında bulunduğu 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 12'si Bursa'da hakim karşısına çıkarılırken, Merve L. Çanakkale, bir başka kişi de İstanbul emniyetine teslim edildi. Bursa'da hakim karşısına çıkan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

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