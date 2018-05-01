Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

Gaybubet evinde 67 bin lira ve dolar, euro ele geçirildi

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda para ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet...

Gaybubet evinde 67 bin lira ve dolar, euro ele geçirildi
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda para ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve 'gaybubet evleri'nde saklandığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Antalya il merkezinde 3 ev ve 1 iş yerine, Denizli'de ise 1 eve dün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. 1 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 67 bin 200 lira, 11 bin 620 dolar, 80 euro, 1 ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314