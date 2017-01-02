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Gaspçıların kızıyla birlikte dövdükleri yaşlı kadın öldü

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde evlerine gasp amacıyla giren 2 kişi tarafından kızı emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile birlikte öldüresiye dövülen 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya, tedavi...

Gaspçıların kızıyla birlikte dövdükleri yaşlı kadın öldü

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde evlerine gasp amacıyla giren 2 kişi tarafından kızı emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile birlikte öldüresiye dövülen 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay geçen 28 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde İnönü İlçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, 2 katlı bahçeli evlerinin arka pencere camını kırıp içeriye giren kişiler tarafından öldüresiye dövüldü. Komaya giren ana- kız, ertesi gün evlerinde hareketsiz yatarken bulunup ambalunsla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
EVDEN 60 LİRA ALMIŞLAR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olayın şüphelisi olarak Ayhan Şenbel ile İsa Taştan'ı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde evden 60 lira aldıklarını, bununla berberde tıraş olduklarını, kalan parayla da kendilerine bira ve şarap alıp içtiklerini söyledi. 
Şüpheliler, dün İnönü İlçesinin adli yönden bağlı olduğu Bilecik'in Bozüyük İlçesindeki adliyeye sevk edildi. Şenbel ve Taştan, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklananarak Bilecik Pazaryeri İlçesi'ndeki K1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
ANNE ÖLDÜ, KIZININ DURUMU CİDDİ
Olayda boynu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Ülfet Şenkaya, tedavi gördüğü ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah doktorların çabasına rağmen öldü. Ülfet Şenkaya'nın olayda beyin kanaması geçiren emekli öğretmen kızı Nilüfer Şenkaya'nın ise aynı hastanede tedavi altında bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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