Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Gaspçılar polisten kaçamadı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de, Suriyeli uyruklu bir kişiye dövüp, bıçak tehdidiyle cep telefonundan internet bankacılığını kullanarak 4 bin lira parasını gasp eden 3 kişi gözaltına alındı. Olay, merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy...

Gaspçılar polisten kaçamadı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de, Suriyeli uyruklu bir kişiye dövüp, bıçak tehdidiyle cep telefonundan internet bankacılığını kullanarak 4 bin lira parasını gasp eden 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın 3 kişi, Suriye uyruklu O.S.'yi dövdü. Şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri O.S.'nin cep telefonundaki internet bankacılığını kullanarak 4 bin lira parasını kendilerinin hesabına aktararak kaçtı. Olayın ardından Suriyeli O.S.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, yapılan çalışmayla O.A. ve C.Y. ile hesabına para aktarılan M.G.'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOTĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,