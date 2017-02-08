Gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir sigara dağıtım şirketine ait aracın yakılıp, sürücüsünün el ve ayakları bağlanarak ormanlık alana atılması olayını jandarma çözdü. Sürücü Uğur B.'nin borçları nedeniyle kayınpederi ve arkadaşıyla aracı gasp edilmiş gibi gösterip yaktığı belirlendi. Araçtan bir miktar para ve sigara da alan 3 şüpheli gözaltında.

Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi yakınlarında geçen cuma akşam panelvan tipi minibüsün yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma 07 LPS 46 plakalı aracın bir sigara dağıtım şirketine ait olduğu ve Uğur B. tarafından kullanıldığını belirledi. Jandarma sürücüyü bulmak için bölgede araştırma yaptı, ancak sonuç alamadı.

SÜRÜCÜ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Olaydan bir süre sonra sürücü Uğur B., bölge halkı tarafından ormanlık alanda el ve ayakları bağlı halde bulundu. Jandarmada ifadesi alınan B., kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra el ve ayakları bağlanıp, ağzının bantlanarak ormanlık alana atıldığını söyledi.

Olayı araştıran jandarma, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay günü sigara dağıtım aracının peşinde bir otomobil olduğunu belirleyen ekipler, aracın Uğur B.'nin arkadaşı E.D.'ye ait olduğunu tespit etti. Sarılar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan E.D. önce olay hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü. Araca ait kamera görüntüleri izletilen E.D., olayı Uğur B. ve onun kayınpederi M.K. ile birlikte planladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Uğur B. ve M.K. de gözaltına alındı. E.D.'nin evinde yapılan aramada 400 karton sigara bulundu. M.K.'nin evinde ise sigara aracından alındığı belirlenen bir miktar para ele geçirildi.

BORÇLARI ÖDEYEMEYİNCE EYLEMİ PLANLAMIŞ

Jandarma, Uğur B.'nin piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu, bazı marketlere sigara vermiş gibi gösterip vermediğini ve borçları ödeyemeyince de böyle bir eylemi planladığını belirledi.

Jandarma olay gecesi, Uğur B., E.D. ve M.K.'nin Oymapınar'a götürüp içindeki bir miktar sigara ve parayı aldıktan sonra aracı yaktığını, aracı kaçırılmış gibi göstermek için de Uğur B.'nin el ve ayaklarının bağlanıp ormanlık alana bırakıldığını tespit etti. Şüphelilerin, araçta paraların bulunduğu kasayı kırıp içini boşalttıktan sonra Manavgat Irmağı'na attığı belirtildi. Jandarma kasayı dalgıç yardımıyla çıkarttı.

Gözaltındaki Uğur B., E.D. ve M.K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI