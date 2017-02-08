Gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde sigara dağıtım şirketine ait aracı gasp edilmiş gibi gösterip yaktığı belirlenen şirket çalışanı Uğur B. ile kayınpederi M.K. ve arkadaşı E.D.’nin işlemleri tamamlandı. Side Jandarma Karakolu’nda ifade veren, ardından savcılıkta sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince ‘mala zarar vermek’, ‘kilitli eşyayı açmak’, ‘hırsızlık ve dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı. 3 şüpheli Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

Şüphelilerin araçtan 400 karton sigarayla kasa içinde saklanan 28 bin lirayı aldığı ve kasayı Manavgat Irmağı’na attığı belirtildi. Jandarma operasyonunda şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen sigara ve paraların şirket yetkililerine teslim edildiği kaydedildi.







