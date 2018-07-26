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Gasp ve yaralamadan aranan şüpheli, operasyonla yakalandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 17 ayrı gasp ve 2 yaralama olayının faili olarak aranan N.İ., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 17 ayrı gasp ve 2 yaralama olayına karıştığı iddia edilen...

Gasp ve yaralamadan aranan şüpheli, operasyonla yakalandı
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 17 ayrı gasp ve 2 yaralama olayının faili olarak aranan N.İ., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 17 ayrı gasp ve 2 yaralama olayına karıştığı iddia edilen N.İ.'nin saklandığı evi belirledi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde Küçük Kumla Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. N.İ., evden çıktığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. N.İ. ile aynı evde bulunduğu belirtilen biri kadın, 4 kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Evde yapılan aramada 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile gasp edildiği ileri sürülen 1 minibüs ile 1 motosiklete de el konuldu.

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