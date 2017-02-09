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Gasp ve dayak iddiasıyla tutuklandılar

ADANA'da İzzet Okatan (29) ile Hasan Çetin (33), bir kafeteryada oturup sohbet eden C.A. (29) ile arkadaşı L.O.'yu (25) döverek cep telefonu ve 120 lirasını gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki...

Gasp ve dayak iddiasıyla tutuklandılar
ADANA'da İzzet Okatan (29) ile Hasan Çetin (33), bir kafeteryada oturup sohbet eden C.A. (29) ile arkadaşı L.O.'yu (25) döverek cep telefonu ve 120 lirasını gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir kafeteryaya giden iki arkadaş çay içip sohbet ederken, İzzet Okatan ile Hasan Çetin de içeriye girdi. Belirlenemeyen bir nedenle 4 genç arasında kavga çıktı. İzzet Okatan ile Hasan Çetin, C.A. ile L.O.'nun 120 lira para, cep telefonu ve cüzdanını gasp etti. Zanlılar kafeteryadan çıkıp kayıplara karıştı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği C.A. ile L.O., şikayetçi oldu.
Gasp iddiasını araştıran polis, C.A.'nın çalınan cüzdanındaki banka kartıyla ATM'den para çekmek istendiğini, yanlış şifre yazılınca bloke edildiğini saptadı. Banka ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran polis, zanlılardan İzzet Okatan ile Hasan Çetin'i yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan İzzet Okatan, suçlamayı kabul etmedi. Hasan Çetin ise, "Bir arkadaşa bakmaya girmiştik. C.A. ile arkadaşı L.O. içeride kadınlarla ilişkiye giriyordu. Müdahale ettik, kavga çıkınca bize iftira attı" diye savunma yaptı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan Çetin, kameralara "Bütün tecavüzcüler korksun" diye bağırdı. Okatan ile Çetin tutuklandı.

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