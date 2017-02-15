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Gasp şüphelisi otogarda yakalandı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA’da girdiği markette kasada duran 48 yaşındaki Fatma K.'yı bıçakla tehdit edip kasadaki 200 lirayı gasp eden 20 yaşındaki Emre Y,  polis tarafından otogarda yakalanıp gözaltına alındı. Olay...

Gasp şüphelisi otogarda yakalandı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA’da girdiği markette kasada duran 48 yaşındaki Fatma K.'yı bıçakla tehdit edip kasadaki 200 lirayı gasp eden 20 yaşındaki Emre Y,  polis tarafından otogarda yakalanıp gözaltına alındı.
Olay yaklaşık 2 hafta önce merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Ufuk Sokak’ta meydana geldi. Fatma K.’nin işlettiği markete giren bir kişi, bıçağını çıkarıp tehditler savurduktan sonra kasadaki paraları istedi. Korku yaşayan Fatma K., kasadaki 200 lirayı verdi. Parayı alan gaspçı, koşarak uzaklaşırken, Fatma K. durumu polise bildirdi. Markete gelen polis tarafından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. İnceleme sonrası gasp şüphelisinin, 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Emre Y. olduğu tespit edildi.
Polis, Emre Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının zaman zaman gasp olayının yaşandığı marketin yakınlarında bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde kaldığını belirleyen polisler, tedbir aldı. Dün sabah saatlerinde Emre Y.’nin otogarda olduğunu tespit eden polisler harekete geçti. Emre Y. burada yakalanarak gözaltına alındı.
Polise verdiği ifadesinde parasız kaldığı için markete girerek gasp yaptığını söylediği öğrenilen Emre Y., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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