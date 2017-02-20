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Gasp suçundan yargılanan 3 sanığa 12'şer yıl hapis

KAYSERİ'de zorla otomobile bindirdikleri Kemal Duran'ı silahla tehdit ederek cep telefonu, cüzdan ve 20 TL parasını gasp ettiği iddia edilen 3 sanığa, 'Yağma ve Hürriyeti Tahdit' suçlarından 12'şer yıl hapis cezası verildi. Kayseri...

Gasp suçundan yargılanan 3 sanığa 12'şer yıl hapis
KAYSERİ'de zorla otomobile bindirdikleri Kemal Duran'ı silahla tehdit ederek cep telefonu, cüzdan ve 20 TL parasını gasp ettiği iddia edilen 3 sanığa, 'Yağma ve Hürriyeti Tahdit' suçlarından 12'şer yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklardan 29 yaşındaki Taşkın Aktaş hazır bulunurken, tutuklu sanık 30 yaşındaki Sezer Doğan Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden, tutuksuz yargılanan Erdem Durdu da Yeşilhisar Adliyesi'nden SEGBİS sistemi ile davaya katıldı. Sanıklardan Taşkın Aktaş savunmasında, "Gasp ile ilgili uzaktan yakından alakam yoktur. Sezer olayı yapmam konusunda bana baskı yaptı" dedi.
'Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden alıkoyma' suçundan tutuklu bulunan Sezer Doğan da  savunmasında, "Silah; Taşkın'dan, gasp edilen telefon Erdem'den çıkıyor. Benim suçum ne? Neden yargılanıyorum?" diye konuştu. Tutuksuz sanık Erdem Durdu da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti her 3 sanık için 'Yağma' suçundan 8'er, 'Hürriyeti tahdit'' suçundan ise, 4'er yıl olmak üzere 12'şer yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

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