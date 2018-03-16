Gasp sanığı sahte polisler hakim karşısında

KAYSERİ'de, besici Fesih Gürbüz'ü (62), kendilerini 'polis' olarak tanıttıktan sonra evdeki para ve altınları gasbetmekle suçlanan 5’i tutuklu 6 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. 5 zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, 13 Kasım 2017'de merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Çıkmazı'nda meydana geldi. Besici Fesih Gürbüz ve yakınları, Kurban Bayramı'nda sattıkları 50 büyükbaş hayvandan elde ettikleri 500 bin TL para, 35 Cumhuriyet altını, 8 burma bilezik, 10 çeyrek altın ve tüm birikimlerini, evdeki çeyiz sandığına sakladı. Akrabası olan Fesih Gürbüz'ün sandığında para ve altınların bulunduğunu öğrenen Ejder G., Mehmet Şirin G. ve Nadir G., arkadaşları Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö. ile birlikte plan yaptı. Bülent S. ve Orhan Ö., plan gereği, ellerinde telsizle besici Fesih'in evine gidip, kendilerini 'polis' olarak tanıttı. FETÖ operasyonu yaptıklarını söyleyen 2 kişi, Gürbüz'ü terör örgütüne destek vermekle suçlayıp, evinde arama yaptı, çeyiz sandığındaki para ve altınlar ile evde bulunan 4 kişinin cep telefonlarını "Soruşturma için el koyuyoruz" diyerek aldı. Ardından da bir ciple olay yerinden ayrıldılar.

Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili özel ekip kuruldu. Polisler, 550'ye yakın güvenlik kamerasından 5 bin 200 saatlik görüntü incelemesi yaparak, 750'ye yakın kişiye ulaştı. Daha sonra olayda kullanılan cip bulundu. Ekip, yaptığı inceleme sonucu, olayı Ejder G., Mehmet Şirin G., Nadir G., Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö.'nün yaptığını belirledi. 5 zanlı tutuklanırken, Nadir G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN 3'Ü YEĞENİ

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, tutuklu sanıklar Orhan Ö., Mehmet G., Mehmet Şirin G., Bülent S. ve Ejder G. ile tutuksuz sanık Nadir G. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarıni istedi. Davacı olan Fesih Gürbüz, olayı gerçekleştiren sanıklardan üçünün yeğeni olduğunu belirterek, "Mehmet, Ejder ve Nadir yeğenim olur. Gece geldiklerinde ‘Kimsin' dedim, 'Polis, şikayet var’ dediler. Pencereden baktım ellerinde telsizle 5-6 kişi vardı. Kapıyı açtığımda ise 2'si içeri girip yere yatırdılar. Ellerimi plastik kelepçeyle bağladılar. Biri silahla başımda bekledi. Oğlum, kızım ve eşime de plastik kelepçe taktılar. Evdeki sandıktaki para ve altınları buldular. 'Bunlar incelemeye gidecek' diyerek, alıp kaçtılar. Şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi.

'PKK’YA PARA AKTARIYOR, BUNUN PARASI HELAL DEDİ'

Tutuklu sanıklardan Uzakdoğu sporları antrenörü olan Orhan Ö. ise "Mehmet yanıma geldi. 'Amcam PKK’ya para aktarıyor. Uyuşturucu satıyor. Bunun parası helaldir' dedi. Plastik kelepçe satın aldık. Müsabakalarda kullandığım telsizi de yanıma alıp, Fesih Gürbüz'ün evine gittik ve olayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Nisan’a erteledi.

