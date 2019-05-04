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Gasp olayında kullandıkları otomobili satarken noterde yakalandılar

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde E.Ş.'nin parasını ve aracını gasp eden şüpheliler, olayda kullandıkları otomobili satmaya çalışırken noterde yakalandı. Evini sattıktan sonra aldığı 125 bin lira nakit parayla yola çıkan E.Ş. isimli kişiyi...

Gasp olayında kullandıkları otomobili satarken noterde yakalandılar
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde E.Ş.'nin parasını ve aracını gasp eden şüpheliler, olayda kullandıkları otomobili satmaya çalışırken noterde yakalandı.
Evini sattıktan sonra aldığı 125 bin lira nakit parayla yola çıkan E.Ş. isimli kişiyi takip eden 5 şüphelinin bir kısmı, 1 Mayıs gecesi 00.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi üzerinde E.Ş.’nin aracını durdurduktan sonra kurusıkı tabancayla tehdit ile gasp etti. E.Ş.'ye ait 2 adet cep telefonu ile 125 bin lira nakit parayı alan diğer şüpheliler de başka bir araç ile olay yerinden uzaklaştı.
E.Ş.'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olayda kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.S.(29), A.Ç.(24), F.K.(37) ve M.S.(31) olduğunu belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri şüphelilerden A.S. ve A.Ç.'yi gasp olayında kullandıkları otomobili satmaya çalışırken noterde yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Olaya karışan diğer şüpheliler F.K. ve M.S. Körfez ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tahmin edilen 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken firari durumda bulunan 1 şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.
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