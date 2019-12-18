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Gasp girişiminde bulundu, tutuklandı
İZMİT'te, girdiği evde ev sahibini tehdit ederek gasp girişiminde bulunan N.E. adlı kadın yakalandı. İddiaya göre, dün gece İzmit'te bir eve giren N.E. isimli kadın, ev sahibini tehdit ederek gasp girişiminde bulundu. İhbarla adrese gelen...
GÜVENLİK 18.12.2019, 16:37
İZMİT'te, girdiği evde ev sahibini tehdit ederek gasp girişiminde bulunan N.E. adlı kadın yakalandı.
İddiaya göre, dün gece İzmit'te bir eve giren N.E. isimli kadın, ev sahibini tehdit ederek gasp girişiminde bulundu. İhbarla adrese gelen polis, kısa sürede N.E.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, dün gece İzmit'te bir eve giren N.E. isimli kadın, ev sahibini tehdit ederek gasp girişiminde bulundu. İhbarla adrese gelen polis, kısa sürede N.E.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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