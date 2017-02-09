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Gasp ettikleri kadını öldüresiye dövüp sokağa attılar

ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülerek sokağa bırakılan 22 yaşındaki Bahar İnanlı, kendisini fuhuş çetesinin kaçırdığını ve cep telefonu ile parasını gasp etiğini söyledi. Olay, Yakup Satar...

Gasp ettikleri kadını öldüresiye dövüp sokağa attılar
ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülerek sokağa bırakılan 22 yaşındaki Bahar İnanlı, kendisini fuhuş çetesinin kaçırdığını ve cep telefonu ile parasını gasp etiğini söyledi.
Olay, Yakup Satar Caddesi ile Kırım Caddesi kavşağında meydana geldi. Bahar İnanlı'yı sokakta kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. İnanlı, ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bahar İnanlı polislere kafede tanıştığı kişilerin kendisini bir eve götürdüğünü ve burada dövdüklerini söyleyerek, "Fuhuş çetesi beni kaçırdı. Cep telefonumu ve paralarımı aldı" dedi. Polis,
Bahar İnanlı'yı gasp edip döven kişilerin yakalaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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