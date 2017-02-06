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Gasp ettiği kişilere kek ısmarlayan sanığa 17.5 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ’de iddiaya göre silahla gasp ettiği araçla üç kişiyi korkutarak başka yere götüren ve burada cep telefonlarını alan Furkan Polat (24), 2 ayrı suçtan  toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı....

Gasp ettiği kişilere kek ısmarlayan sanığa 17.5 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ’de iddiaya göre silahla gasp ettiği araçla üç kişiyi korkutarak başka yere götüren ve burada cep telefonlarını alan Furkan Polat (24), 2 ayrı suçtan  toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polat’ın gasp ettiği kişilere kek ısmarladığı belirtildi.
Olay, geçen yıl 26 Ekim’de Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Konaklar Mahallesi, Bağcı Sokakta meydana geldi. Göktürk D. Zabit B. ve Habip G.'nin içinde bulunduğu otomobile binen Furkan Polat, iddiaya göre tabanca tehtidiyle araç içindekilerin cep telefonlarını alıp, direksiyon başındaki Zabit B.’ye otomobili Organize Sanayi Bölgesine sürmesini istedi. Yolda otomobile yakıt alan ve araç içindekilere kek ısmarlayan şüpheli, Organize Sanayi Bölgesinde fabrika bekçisiyle görüştü. Şüpheli eve dönüş yolunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Furkan P. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hakkında 'silahlı yağma' suçundan dava açıldı.
'CEP TELEFONU SATIŞI İÇİN GÖRÜŞMEYE GİTTİM' SAVUNMASI
1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Furkan Polat ve avukatı hazır bulundu. Üzerine atılan yağma suçunu kabul etmeyen Polat kendini şöyle savundu:
"Silahım yoktu. Otomobil içerisindekiler, cep telefonu satışı ile ilgili çağırdıkları için yanlarına gittim. Beraber Organize Sanayi Bölgesine gittik. Yakıt olmadığını söyleyince benzinlikten yakıt aldım.  Hepsine hazır kek ısmarladım. Yakıt istasyonunda bulunanlara 'gasp edildik der' yardım isterlerdi. Organize Sanayi Bölgesi’nde yolun karşısında ben bekçi ile görüşürken çalışır vaziyetteki  otomobille de kaçabilirlerdi. 15- 20 dakika sonra geri mahalleye döndük."
Mağdurlar ise daha önceki duruşmalarda, sanığın silah zoruyla telefonlarını aldığı söyledi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu Furkan Polat'ı 3 kişiyi yağma suçundan ayrı ayrı 5’er yıl olmak üzere 15 yıl, ruhsatsız silah taşımak suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



 

 

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