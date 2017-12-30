Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...

Gasp çetesine ikinci dalga operasyon yapıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()ŞIRNAK'tan gelen kuyumcu Erkam E.’nin aracının önünü keserek silahıi tehditle  2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye ikinci dalga operasyon düzenlendi. İkisi kadın 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı...

Gasp çetesine ikinci dalga operasyon yapıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()ŞIRNAK'tan gelen kuyumcu Erkam E.’nin aracının önünü keserek silahıi tehditle  2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye ikinci dalga operasyon düzenlendi. İkisi kadın 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 100 bin lira ve tabancalar  ele geçirildi. Gasp çetesine daha önce yapılan operasyonda da 7 kişi gözaltına alınmıştı.

2 MİLYON 200 BİN DOLAR GASP ETMİŞLERDİ

İstanbul Polisi, altın almaya gelen Erkam E. İsimli kuyumcunun aracının önü keserek 2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye yürüttüğü soruşturma ilk operasyonu 26 Ağustos’ta düzenlemişti. Operasyon kapsamında ikisi kadın 7 şüpheliyi gözaltına alınırken, 673 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilmişti.

ÇETEYE İKİNCİ OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp çetesiyle ilişkisi olan şüphelileri tespit etmek için özel ekip kurdu. Yapılan çalışmalar sonucu gasp çetesiyle bağlantılı olan şüpheliler belirlenerek takibe alındı. Delillerin toplanmasının ardından daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Şişli, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında iki kadının da bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 86 bin 900 Türk lirası, bin 900 dolarla birlikte 5 tabanca, ve şüphelilere ait sahte kimlikler ele geçirildi.

SUÇ MAKİNELERİ SAHTE KİMLİKLE DOLAŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheliler Ç.Ç., İ.Ö., R.Y., G.Ç., O.T., ile Sedef K. ve Gülbahar B.'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden bazılarının daha önceden suç kaydı bulunduğu ve mahkemeler tarafından arandığı tespit edildi. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüyheliler adliyeye sevk edildi.  Şüphelilerden Sedef G. ile İ.Ö. serbest bırakılırken  diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,