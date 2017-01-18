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Garson intihar etti

Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te bir restoranda garson olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 29 yaşındaki Ahmet Ulusoy, yatak odasında tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, bugün...

Garson intihar etti

Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te bir restoranda garson olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 29 yaşındaki Ahmet Ulusoy, yatak odasında tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün sabaha karşı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda gece vardiyasında garson olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Ulusoy, mesai sonrası geldiği evinin yatak odasının tavanına ip bağlayıp kendini astı. Eşi, Ahmet Ulusoy'u bir süre sonra asılı halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, Ulusoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ulusoy'un cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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