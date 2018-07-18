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Garajda çıkan yangın, 2 katlı evi kül etti

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde garajda çıkan yangının sıçradığı 2 katlı ahşap ev ve ahır, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Cemaller köyünde meydana geldi. Muzaffer Aksu'ya ait depo olarak...

Garajda çıkan yangın, 2 katlı evi kül etti
BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde garajda çıkan yangının sıçradığı 2 katlı ahşap ev ve ahır, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Cemaller köyünde meydana geldi. Muzaffer Aksu'ya ait depo olarak kullanılan garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede garajın yan tarafında bulunan Muzaffer Aksu'nun amcasının oğlu Ali Aksu'ya (67) ait 2 katlı ahşap ev ve ahıra da sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Köylülerin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında garaj, ahır ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Yakın zamanda eşinin öldüğünü belirten Ali Aksu, yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Ali Aksu, "Ben zaten uyuyordum. Misafir olarak gelen kızım yangını fark etti. Beni uyardı. "Baba yanıyoruz" dedi. Yangın, garajdan eve sıçradı. Oradan sıçradı. Ev gitti" dedi.

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