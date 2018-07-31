Gar katliamı davasında müşteki ve avukatları dinlendi

ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili 36 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada söz alan müşteki ve avukatları, saldırıda ihmali ve sorumluluğu bulunduğunu söyledikleri kamu görevlilerinin yargılanmadan, davanın bitirilmemesini istedi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, saldırıda yaralananlar, avukatları, bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Mahkemeye gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce duruşmaya katılmayan ve müdahillik talebinde bulunan bazı müştekilerin taleplerinin kabul edildiğini belirtti.

‘SORUMLULARIN YARGILANMASINI İSTİYORUM’

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının ısrarlı talepleri üzerine söz almak isteyen bazı müştekileri dinledi. Söz alan müştekilerden Zöhre Tetik, oğlu Korkmaz Tetik'in patlamadan sonra yaşadığını, yaralı haldeyken polisin attığı gaz bombasının etkisiyle nefes darlığı çekerek yaşamını yitirdiğini ileri sürerek, "Sayın heyet o bomba atanların tabi ki yargılanmasını istiyorum, ancak bunlara göz yumanlar neden yargılanmıyor. Bunları yargılamayarak bizleri bir kez daha öldürdünüz. Ben adaletin sağlanacağını düşünüyordum ama siz bizi bir kez daha öldürdünüz. Adaletin yerine gelmesini istiyorum. Sorumluların yargılanmasını istiyorum" dedi.

Müşteki Özcan Yaman da, mahkemeye, "Neden bu katliamla ilgili 15-20 tane adam dışında sorumluluğu, sorumsuzluğu olan bir kişi çıkmıyor" diye seslendi.

‘BENİM YÜREĞİM DAVANIN BU ŞEKİLDE BİTMESİNİ ALMIYOR’

Saldırıda avukat oğlu Uygar Coşgun'u kaybeden Nuray Coşgun da "Benim yüreğim, davanın bu şekilde bitmesini almıyor. Sadece olayın aydınlatılmasını ve sorumluların yargılanmasını istiyorum. Adalet istiyorum, sayın heyet" ifadelerini kullandı.

Müştekilerin ardından savcının mütalaasına karşı söz alan avukatlar da, soruşturmanı eksik yapıldığını, mahkemeye sundukları belgelere rağmen olaydan sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında hiç bir işlem yapılmadığını belirttiler. Avukat İlke Işık, mahkemenin tutuklu bulunan sanıklara ceza vererek adaleti sağlamayacağını belirterek, "Davanın, saldırıda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmadan bitirilmesi, adalete olan inancı sarsacaktır" dedi.

Duruşma, yarın saat 09.30'da devam edecek.

