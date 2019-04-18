Gar katliamı davasında 5 firari sanık için 'kırmızı bülten' çıkarıldı

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015 günü terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 100 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliamla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan 16 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, İnterpol aracılığıyla Deniz Büyükçelebi’nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında 'kırmızı bülten' çıkarıldığını açıkladı. Diğer firari sanıklar hakkında daha önce 'kırmızı bülten' çıkarılmıştı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve firari sanıkların yargılandığı davanın ikinci duruşmasına saldırıda yakınlarını kaybedenler, yaralananlar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dosyaya gelen evrakları okuduktan sonra firari 16 sanıktan yakalanan olmadığını belirtti.

BALI'NIN EŞİ TANIKLIK YAPMAK İSTEMEDİ

Duruşmada, saldırının planlayıcısı olduğu ve birçok eylemin de emrini verdiği belirlenen, davanın bir numaralı sanığı firari İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı, tanık olarak dinlendi. Tutuklu bulunduğu Kilis Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Hülya Balı'ya, ifade öncesinde Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Ceza Muhakemesi Yasası uyarınca davada eşi İlhami Balı sanık olduğu için tanıklıktan çekilme hakkı olduğunu hatırlattı. Hülya Balı, yargılandığı davada ceza aldığını belirterek, "2014 yılında eşimin tehdidi ile Suriye’ye gittim. Yakalandıktan sonra altı kez tanıklık yaptım. Ancak hiçbirinde etkin pişmanlıktan yararlandırılmadım. Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Burada çocuğumla mağdurum. Çocuğum hasta ancak tedavisini yaptıramıyorum. Tanıklık yapmak istemiyorum" dedi. Tanıklık yapması istenilen, firari sanıklardan Deniz Büyükçelebi'nin eşi Şengül Büyükçelebi ise tanıklık yapmayacağını belirterek, SEGBİS bağlantısına katılmadı.

5 SANIK İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Mahkeme Başkanı Giray, Adalet Bakanlığı’ndan istenilen belgeyi okuyarak, İnterpol aracılığıyla firari sanıklardan Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Ahmet Güneş, Hasan Hüseyin Uğur ve Nusret Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, bu sanıkların uluslararası alanda yakalanması çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İlhami Balı’nın da arasında bulunduğu diğer firariler hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılmıştı.

9 SANIĞA CEZA ÇIKMIŞTI

Katliamla ilgili görülen ana davanın 3 Ağustos 2018'deki karar duruşmasında, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'a 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

