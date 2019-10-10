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Gamze'yi öldüren eşi, arkadaşının evinde yakalandı
KAYSERİ'de tartıştığı eşi Gamze Vural Dik'i (27) başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Dik (32), arkadaşının evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Dik, pişman olduğunu söyledi. Olay, dün öğle saatlerinde Melikgazi...
GÜVENLİK 10.10.2019, 15:55
KAYSERİ'de tartıştığı eşi Gamze Vural Dik'i (27) başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Dik (32), arkadaşının evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Dik, pişman olduğunu söyledi.
Olay, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'nda meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mehmet Dik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp, eşini başından vurdu. Ardından da otomobiliyle kaçtı.
Yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çeçenistan Parkı'nda otomobilini terk edip, polisi arayan Dik, "Eşimi vurdum" diyerek, ev adresini verdi ve kaçtı.
Eve gelen polis, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 çocuk annesi Gizem Vural Dik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
TABANCAYLA YAKALANDI
Mehmet Dik'i yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde, arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskınla Mehmet Dik yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.
Polisteki ifadesinin ardından sağlık kontorlü için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen Dik, kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi. Adliyeye çıkartılan Dik, savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Gamze Vural Dik, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi’nde toprağa verildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'nda meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mehmet Dik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp, eşini başından vurdu. Ardından da otomobiliyle kaçtı.
Yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çeçenistan Parkı'nda otomobilini terk edip, polisi arayan Dik, "Eşimi vurdum" diyerek, ev adresini verdi ve kaçtı.
Eve gelen polis, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 çocuk annesi Gizem Vural Dik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
TABANCAYLA YAKALANDI
Mehmet Dik'i yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde, arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskınla Mehmet Dik yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.
Polisteki ifadesinin ardından sağlık kontorlü için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen Dik, kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi. Adliyeye çıkartılan Dik, savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Gamze Vural Dik, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi’nde toprağa verildi.
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