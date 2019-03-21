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Galeriden otomobil çaldı, 'Cezaevi bizim' dedi

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, girdikleri galeriden 2 otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ekrem Satılmış (28) ve Salih Ekici (21), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Satılmış, adliyeye götürülürken,...

Galeriden otomobil çaldı, 'Cezaevi bizim' dedi

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, girdikleri galeriden 2 otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ekrem Satılmış (28) ve Salih Ekici (21), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Satılmış, adliyeye götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız" dedi. 
Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 21.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesindeki galeride meydana geldi. Ekrem Satılmış ve Salih Ekici, iddiaya göre, pencereyi zorlayarak, içeri girdi. Galeri önünde park halindeki araçlardan birinin anahtarını alan ikili, bindikleri otomobili çalıştırıp, akaryakıt aldıktan sonra ilçede dolaşmaya başladı. Yakıtı biten ikili, otomobili boş arazide bırakıp, tekrar galeriye döndü. Bu kez başka otomobili çalan Satılmış ve Ekici, plakasını söküp, Ankara'ya gitti. Burada çalıntı otomobile, başka aracın plakasını takan ikili, 19 Mart'ta Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Konya- Ankara yolunda, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, yol kontrolü yapan polis ekipleri, 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan ikili, araçla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu araç durdurulup, içindeki Ekrem Satılmış ve Salih Ekici gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilin, galeriden çalındığı, üzerindeki plakanın da Ankara'dan çalındığı saptandı. 
Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Ekrem Satılmış, otomobilleri kendilerinin çaldığını itiraf etti. Salih Ekici ise suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekrem Satılmış, görüntü çeken gazetecilere, "Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız" dedi.
Salih Ekici ve Ekrem Satılmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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