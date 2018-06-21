Galerici iki kardeş 40 milyon lira dolandırdı iddiası

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobil galericiliği yapan iki kardeş tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 9 kişi, seslerini duyurmak için Denizli'de buluştu. Ege Bölgesi'ndeki çeşitli illerden gelen mağdurlar, iki kardeşin otomobillerini satın aldığını ancak verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması sonucu dolandırıldıklarını söyledi.Alaşehir ilçesinde otomobil galericiliği yapan kardeşler C.K. ve İ.K. tarafından dolandırıldığı iddia eden Ege Bölgesi'nin çeşitli ilerinde esnaflık yapan 9 kişi Denizli'de buluştu. İki kardeşe otomobillerini sattıklarını, karşılığında aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığını ve paralarını alamadıklarını, dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar, hukuk mücadelesi başlattıklarını da belirtti. Aynı kişiler tarafından 100'ye yakın kişinin dolandırıldığını söyleyen mağdurlar, C.K. ile İ.K.'nin piyasayı da yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığını iddia etti. Alacaklarını istediklerinde, iki kardeş tarafından BİMER ve savcılıklara terör örgütü üyesi veya FETÖ'cü oldukları şeklindeki asızlız ihbarlarla şikayet edildiklerini söyleyen mağdurlar, kendileri gibi çok sayıda polis ve askerin de bulunduğu, onların meslekten atılma korkusu yaşadıkları için şikayetçi olamadıklarını ileri sürdü. Ne paralarını ne de araçlarını geri alabildiklerini belirten mağdurlar, savcılıklara iki kardeş hakkında defalarca şikayetçi oldukları, ancak henüz bir sonuç çıkmadığını söyledi.'1 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR'İzmir'in Kiraz İlçesi'nde galericilik yapan Mehmet Yılmaz, iki kardeş tarafından yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını belirtip, "Dolandırıcılık şebekesi geçen yıl bana gelerek, elimdeki araçları bir yıl vadeli aldı. Ancak paramızı alamadık, verdikleri çekler karşılıksız çıkıyor. Paramızı istediğimizde, bizi gerçek olmayan çeşitli suçlarla şikayet ediyorlar. Dolandırılanların arasında Afrin'de görev yapan askerlerimiz ve polislerimiz de var. Ama meslekten atılma korkusuyla şikayet edemiyorlar. Devlet yetkililerinin bunu araştırmasını istiyoruz" dedi.'9 OTOMOBİL İÇİN VERDİKLERİ ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI'Manisa'nin Salihli ilçesinde galericilik yapan Şeyhmuz Kozlak da, 300 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Benden 9 otomobil aldılar. Verdikleri çekler karşılıksız çıktı. Bizim gibi çok sayıda ilden mağdurlar var. Bizden aldıkları araçları satıp, gayrimenkul alıp, yakınlarının üzerlerine yapıyorlar. Paramızı istediğimizde, 'Doğu' kökenli olduğumuz için terör örgütü üyesi diye ihbarda bulunuyorlar. Parasını isteyen diğer kişiler hakkında da FETÖ'cü diye ihbarda bulunuyorlar" diye konuştu.AVUKATLI ŞEBEKE İDDİASI437 bin lira dolandırıldığını ileri süren Ali Efendi Serin, "Paramızı istediğimizde bizi şikayet etmekle tehdit ediyorlar. Bunlar bir şebeke, içlerinde bir de avukat var. 'Savcıyı, hakimi ayarladık' deyip, bize gözdağı veriyorlar. Bizi sindirmeye çalışıyorlar" dedi.Mağdurlardan Ümmü Aydın ise, iki kardeşe otomobilini hacca gitmek için 18 bin liraya sattığını, ancak parasını alamadığını söyledi. Aynı şekilde galerici iki kardeşten 60 bin lira alacağı olduğunu söyleyen Önder Çaylak da devletten yardım istedi.

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