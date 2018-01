Futbolcuların fotoğrafını çektiği için dövülen 2 çocuğun davası Ağır Ceza'da

DİYARBAKIR'da bir kafede oturan Amedsporlu 3 futbolcunun gizlice fotoğrafını çeken garson O.D. ve fotoğrafı sosyal medyadan özel mesajla futbolculara gönderen kuzeni Ş.E., futbolcuların şikayeti üzerine kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. tarafından boş bir araziye götürülerek dövüldü. Garson ve arkadaşını soyarak şişeye oturtma girişiminde de bulunduğu iddia edilen C.S. ve A.T. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 19.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılamayı yapan Asliye Ceza Mahkemesi ilk celsede olayın cinsel istismar olabileceğini belirterek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karşı görevsizlik kararı üzerine dosya uyuşmazlığın çözülmesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin kararı üzerine davanın yargılamasına Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanık C.S.'nin tutuklanmasını istedi. Tutuklama talebini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameye göre, Kayapınar ilçesinde bir kafede garson 17 yaşındaki O.D., 24 Aralık 2016 tarihinde kafede oturan Amedsporlu futbolcular A.G., E.B. ve L.T.'nin gizlice fotoğrafını çekerek, 16 yaşındaki kuzeni Ş.E.'ye gönderdi. Fotoğrafın Ş.E. tarafından sosyal medyadan futbolculara gönderilmesi üzerine, 3 futbolcu kafe sahibi C.S.'yi çağırarak şikayetlerini dile getirdi. Olaya sinirlenen kafe sahibi C.S., arkadaşı A.T.'yi yanına alarak, garson O.D.'yi zorla otomobile bindirip, kuzeni Ş.E.'nin evinin önüne gitti. Kuzeninin araması üzerine gelen 16 yaşındaki Ş.E.'yi de araca bindiren kafe sahibi ve arkadaşı, iddiaya göre mağdurları yol boyunca döverek, boş araziye götürdü. İddianamede mağdurları tekme, yumruk ve taşlarla dövdüğü öne sürülen C.S. ve A.T.'nin, garson O.D. ve kuzeni Ş.E.'nin soyunarak şişeye oturmasını istediği, iki kuzenin kıyafetlerini çıkaraıp, karanlık havada şişeye oturmuş gibi yaptığı yer aldı. C.S. ve A.T.'nin bu şekilde mağdurların fotoğrafını çektiğini belirten savcı, şüphelilerin mağdurları bir süre daha döverek, kafeye getirdiklerini ve futbolcularla yüzleştirdikten sonra serbest bıraktığını kaydetti.

SAVCI: ŞİŞEYE OTURTMA TEŞEBBÜSÜ HAKARET

Garson O.D. ve kuzeni Ş.E.'nin olayı anlatması ile ailelerin şikayetçi olduğunu belirten savcı, hastaneye götürülen iki gencin 'basit yaralandığına' ilişkin rapor verildi. İddianamede, şüphelilerin "Sizi silahla vuracağız ve buraya gömeceğiz" diye tehdit ettiği, şüpheli C.S.'nin ifadesinde mağdurları boş araziye götürüp dövdüklerini kabul ettiği ancak, şişeye oturtma girişimini kabul etmediği kaydedildi. İddianamede, mağdurların şişeye oturtulma teşebbüsünün cinsel amaç taşımadığı ve mağdurları küçük düşürmek amacıyla yapıldığı için 'hakaret' suçu kapsamında kaldığı, olayın cinsel saldırı kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi. İddianamede, kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. hakkında 5.5- 19.5 yıl hapis cezası istenirken, şühelileri azmettirdiği iddia edilen 3 futbolcu hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

İddianamenin kabulü ardından tutuksuz sanıklar C.S. ve A.T.'nin yargılaması Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İlk duruşmada şişeye oturtma girişiminin cinsel istismar olabileceğini belirten mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karşı görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya uyuşmazlığın çözülmesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi ise davaya Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmasına karar verdi.

'SADECE DARP ETTİM'

İstinaf Mahkemesi kararı üzerine C.S. ve A.T.'nin yargılamasına Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar; C.S. ve A.T., mağdurlardan Ş.E. ve taraf avukatları katıldı. İfadesi alınan sanık C.S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Sadece darp iddiasını kabul ediyorum. Hakaret, tehdit ve cinsel istismar suçunu kabul etmiyorum. Araca zorla bindirip götürmedim. Kesinlikle video kaydı almadık ve şantaj yapmadık. Böyle bir kayıt da yoktur. Kesinlikle şişeye oturtma girişimi olmadı." dedi.

Mağdur Ş.E. ise, iki sanıktan da şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık yalan söylemektedir. İkisi de olay yerindeydi. Bizi araca zorla bindirip, darp ettiler. Araçta hakaret ve tehdit ettiler. İkimizden şişeye oturmamızı istediler. Şişe vücuduma temas etti. Sonra darp etmeye devam ettiler. Sırayla üzerimize taş attılar. Küfür edip, 'Sizi buraya gömeceğiz, kafanıza sıkacağız.' diyorlardı. Sonra bizi arabaya bindirdiler. Arabada sırayla dövüyorlardı. Bizi kafeye götürdüler. Bizi götürdüklerinde 3 futbolcu da kafedeydi."

FUTBOLCU E.B. YANIMIZA GELDİKLERİNDE DAYAK YEMİŞ HALDELERDİ

Olay günü fotoğrafı çekilen futbolculardan E.B. ise, tanık olarak verdiği ifadesinde mağdurlara yönelik herhangi bir eylem görmediğini ve olayın içinde olmadığını söyledi, E.B. şöyle konuştu:

"Olay yaşandığında ben yoktum. Kafedeyken Instagram hesabından fotoğrafımızın paylaşıldığını gördük. Resmin çekildiği yer belliydi. Bunu ilgililere söyledik. Çocuklar yanımıza geldiklerinde dayak yemiş haldelerdi. Instagram hesabında fotoğrafımızı altında 'Siz gününüzü göreceksiniz' şeklinde tehdit ve hakaret yorumları yapılmıştı. Kafe sahiplerinden sadece sorumlusunun kim olduğunun bulunmasını istedik. Kesinlikle bir zarar gelmesini istemedik."

Davaya ilişkin görüşü sorulan savcı, hakkında kuvvetli suç varlığını gösteren somut kanıtlar bulunması nedeniyle sanık C.S.'nin tutuklanmasını istedi. Avukat savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanmasına ilişkin istemi reddederek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın duruşmaya katılma istemini de kabul etti.



FOTOĞRAFLI