Furkan'ın gözaltındaki ailesi, adliyeye sevk edildi

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) kaybolmasından 5 gün sonra 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası, dedesi, babaannesi ve amcası adliyeye sevk edildi.Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Furkan'ı bulmak için yaklaşık 100 jandarma, 40 komando, 20 köy korucusu ve 22 AFAD personeli arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda jandarmanın kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet' de yer alıyor. İş makineleriyle de arazide oyuklar açıldı. AFAD ekipleri de eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanda hem su altında, hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. Ancak Furkan'a ulaşılamadı. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Furkan'ı arama çalışmaları sürürken, baba Fehim Yiğit 21 Nisan'da jandarma ekiplerine "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine köye Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi, cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısı gözetiminde olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüphelenilen bir mezar açıldı. Ancak mezarlıktan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin Furkan'a ait olmadığı belirtildi. Mezar açıldıktan sonra ise Furkan'ın babası Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan'ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan ile zihinsel engelli olduğu belirtilen amca Yusuf Yiğit, 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı.Ailenin gözaltına alınmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığında 4 gün sorguda kalan aile, bugün sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Hınıs Adliyesi'ne getirildi. Baba Fehim, dede Eset, babaanne Hatmi Sultan ile zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit'in savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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