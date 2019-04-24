Furkan'ın annesi: Allah rızası için çocuğumu getirsinler, yüreğim parçalanıyor

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları devam ediyor. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in kullanıldığı çalışmalarda Furkan'ın izine rastlanmadı. Furkan'ın annesi Gülperi Yiğit, "Allah rızası için çocuğumu getirsinler, yüreğim parçalanıyor" diyerek gözyaşı döktü.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Furkan'ı bulmak için yaklaşık 100 jandarma, 40 komando, 20 köy korucusu ve 22 AFAD personeli arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bugünkü çalışmalarda jandarmanın kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet' de kullanıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik arazide gün boyu süren çalışmalarda Furkan'ın izine rastlanmadı.

'OĞLUMU GETİRSİNLER, YÜREĞİM PARÇALANIYOR'

Budaklı Mahallesi'nde oğlu Furkan'dan gelecek iyi haberi bekleyen Gülperi Yiğit, gazetecilere açıklamada bulundu. Gülperi Yiğit, Furkan kaybolduğunda diğer oğlu 6 yaşındaki Ferhat'ın fizik tedavisi için Erzurum'da hastanede bulunduğunu söyledi. Anne Yiğit, Furkan'ın kaybolmasından sonra kayınbiraderininin kendisini eve getirdiğini anlattı. Gülperi Yiğit, "4 yaşındaki çocuk kime ne zarar vermiş olabilir ki. Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum. Furkan gitti, biri kız, 2 çocuğum kaldı. Allah rızası için çocuğumu bana geri getirsinler. Çocuğumun tedavisi var, ona bakamıyorum. Furkan'ı getirsinler, çocuğumu doktora götüreceğim" diyerek gözyaşı döktü.

JANDARMADAKİ SORGULARI SÜRÜYOR

Bu arada, Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Nisan'da 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan'ın babası Fehim, engelli amcası Yusuf, dedesi Eset ile babaannesi Hatmi Sultan Yiğit'in Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.



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