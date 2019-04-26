Furkan'ı bulmak için dere yatağında iş makineleriyle kazı yapıldı

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları sürdürülüyor. Ailenin evinin yakınında bulunan mezarlığın alt tarafından geçerek Kocasu ile birleşen derede yatağında iş makineleriyle kazı yapıldı, ancak Furkan'a ait bir ize rastlanmadı.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Furkan'ı bulamayan ailesi, jandarmayı aradı. O günden itibaren Budaklı Mahallesi'nde Furkan'ın bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri ile korucular ve köylüler Furkan'ı bulmak için seferber oldu. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de kullanıldığı çalışmalarda, iş makineleriyle arazide oyuklar da açıldı. AFAD ekipleri de eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik alanda hem su altında hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı ancak sonuç alınamadı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan baba Fehim Yiğit, "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine Budaklı'ya Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Kazı yapılan mezarda 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi daha sonra ise kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan'ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi E.Y., babaannesi H.S.Y. ile zihinsel engelli amca Y.Y., 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı. Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorguda kalan aile üyeleri, dün sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Furkan'ın babaannesi ve engelli amcası savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Çocuğun babası Fehim Yiğit ile dedesi E.Y. ise Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, dede E.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DERE YATAĞI ARANDI

Furkan'ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edildi. Bugünkü çalışmalarda, AFAD ekipleri, Furkan'ın evinin yakınında bulunan mezarlığın alt bölümünden geçerek Kocasu Çayı ile birleşen dere yatağında arama yaptı. Furkan'ın buradaki suda düşüp, Kocasu'ya kadar akıntıya kapılarak sürüklenmiş olma ihtimaline karşın, iş makineleriyle kazı yapıldı. Ancak çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı. Jandarma, polis, köy korucuları ve AFAD ekiplerinin arazide de arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



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