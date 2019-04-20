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Furkan'dan 4 gündür haber yok

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan günü kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Köy ve çevresi ile yakınından geçen Kocasu'du 4 gündür aranan küçük Furkan'a ait herhangi bir...

Furkan'dan 4 gündür haber yok
ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan günü kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Köy ve çevresi ile yakınından geçen Kocasu'du 4 gündür aranan küçük Furkan'a ait herhangi bir ize şu ana kadar ulaşılamadı.
Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Babasının kapı önüne bıraktığı Furkan, 20 dakika içerisinde kayıplara karıştı. Aile kendi imkanlarıyla Furkan'ı bulamayınca, cami minaresinden anons yapılarak küçük çocuğun kaybolduğu duyuruldu. Köylüler de Furkan Yiğit'i bulmak için seferber oldu. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca, aile bu kez jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Aynı gün köye, jandarma, AFAD ve köy korucuları sevk edildi. 100'e yakın jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama ekibi olmak üzere 16 AFAD personeli arama çalışması başlattı. Üç gün boyunca sabah başlayıp, gece yarılarına kadar devam eden çalışmalarda, köydeki ev ve eklentileri tek tek kontrol edildi, çevredeki arazilerde arama yapıldı. AFAD ekipleri de Kocasu'da hem su altında hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. Dere yatağı iş makinesi yardımıyla temizledi. Ancak dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalarda, küçük Furkan'a ait bir ize rastlanmadı.
Çalışmalara, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. AFAD'a bağlı su üstü ve su altı arama ekipleri, Furkan Yiğit'in Kocasu'ya düşme ihtimaline karşın botlarla yine arama yaptı. Arama- kurtarma köpekleriyle köyün çevresindeki dağlık alanlar da kontrol edildi. 
Oğlu kaybolduğu sırada Erzurum'da hastanede tedavi gören 6 yaşındaki oğlu Ferhat'ın yanında kalan anne Gülperi Yiğit de Furkan'ın kaybolduğunu duyunca köye geldi.
Acılı aile bir an önce çocuklarının bulunmasını isterken, Furkan Yiğit’i arama çalışmaları sürüyor.

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