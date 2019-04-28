Furkan 12 gündür aranıyor

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan günü kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Minik Furkan, hem eriyen kar sularıyla debisi yükselen Kocasu Deresi'nde hem de arazide aranıyor.Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Küçük Furkan'ı bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları seferber oldu. Mahalledeki ev ve ahırların arandı, iş makineleriyle dere yatağında çalışma yapıldı. Kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalardan bir sonuç alınamadı.BABA TUTUKLANDIKüçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan baba Fehim Yiğit, "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bir mezarda yapılan kazı çalışmasında 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi daha sonra ise kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan'ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi E.Y., babaannesi H.S.Y. ile zihinsel engelli amca Y.Y., 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı. Sorgularının ardından 4 gün sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Fehim Yiğit tutuklandı. Diğerleri ise serbest bırakıldı.12 GÜNDÜR ARANIYORFurkan kaybolduğu bilgisinin alınmasından sonra bölgeye giden 100'den fazla jandarma, güvenlik korucuları ve 16 kişilik AFAD ekibi, 12 gündür çalışmalarını sürdürüyor. AFAD Erzurum Müdürü Selahattin Karslı yönetimindeki 6 kişilik dalgıç ekibi botla eriyen kar sularıyla coşan Kocasu Çayı'nda arama yaparken, diğerleri ise jandarma ve güvenlik korucularıyla birlikte araziyi tarıyor.Şu ana kadar en küçük bir ize rastlanmayan Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.

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