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Fuhuşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi
İZMİT’te yabancı uyruklu bir kadın, pasaportuna el konularak fuhşa zorlandığını söyleyip, polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İzmit Körfez mahallesinde 09.11.2019 tarihinde 01.50...
GÜVENLİK 11.11.2019, 15:28
İZMİT’te yabancı uyruklu bir kadın, pasaportuna el konularak fuhşa zorlandığını söyleyip, polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İzmit Körfez mahallesinde 09.11.2019 tarihinde 01.50 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın, Polis ekiplerini arayarak 2 kişi tarafından pasaportuna el konulduğu ve fuhuş yapmaya zorlandığını söyledi. Yardım isteyen kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını evinden alarak emniyete getirdi. İfadesi alınan kadın, C.T. (21) ve C.Y.’nin (35) isimlerini vererek kendisine zorla fuhuş yaptırdıklarını söyledi. Polis ekipleri, Dilovası ve İzmit ilçelerinde düzenlediği operasyonda C.T. ve C.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Mağdur kadının ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.
İzmit Körfez mahallesinde 09.11.2019 tarihinde 01.50 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın, Polis ekiplerini arayarak 2 kişi tarafından pasaportuna el konulduğu ve fuhuş yapmaya zorlandığını söyledi. Yardım isteyen kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını evinden alarak emniyete getirdi. İfadesi alınan kadın, C.T. (21) ve C.Y.’nin (35) isimlerini vererek kendisine zorla fuhuş yaptırdıklarını söyledi. Polis ekipleri, Dilovası ve İzmit ilçelerinde düzenlediği operasyonda C.T. ve C.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Mağdur kadının ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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