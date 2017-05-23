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Fuhuşa zorladığı kadını baltayla yaraladı

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 66 yaşındaki İ.D., birlikte yaşadığı 20 yaşındaki T.K.'yı fuhuşa zorlayıp, baltayla bacaklarından yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay, dün sabah saatlerinde, daha önceden...

Fuhuşa zorladığı kadını baltayla yaraladı

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 66 yaşındaki İ.D., birlikte yaşadığı 20 yaşındaki T.K.'yı fuhuşa zorlayıp, baltayla bacaklarından yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde, daha önceden merkeze bağlı köy olan Yeniakçayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre İ.D., birlikte yaşadığı T.K.'yı baltayla bacaklarından yaraladı. Acı içinde çığlıklar atan T.K., komşuları tarafından otomobille Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen T.K. jandarma ekiplerine, birlikte yaşadığı İ.D.'nin kendisine tecavüz edip, para karşılığı zorla erkeklerle pazarladığını ve son olarak da baltayla yaraladığını söyledi. Jandarma ekipleri İ.D.'yi gözaltına aldı. İ.D.'nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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