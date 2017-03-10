Fuhuş yaptırdığı iddiası ile yakalanınca sinir krizi geçirdi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 6 aylık hamile 32 yaşındaki Ü.Ş.'nin evine, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla baskın yapıldı. Yatak odasında bir çift sevişirken yakalanınca gözaltına alınan Ü.Ş., Adli Tıp Birimi'nde karşısında gazetecileri görünce önce güldü sonra sinir krizi geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Şengül D., para karşılığı fuhuş yapmaya zorlandığını, bunu da hamile Ü.Ş.'nin yaptırdığını söyledi. Şengül D.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Ahlak Bürosu ekipleri, merkez Çukurova İlçesi'nde Ü.Ş.'nin evine baskın düzenledi. Arama yapan polisler, yatak odasında bir çifti sevişirken yakaladı. Ü.Ş. ve yatak orasında ilişkiye giren çift gözaltına alındı.

Fuhuş yapan çift ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ahlak Büro Amirliği'nde sorgulanan Ü.Ş., evini fuhuş amacıyla kullandırdığını kabul etti. Zorla fuhuş yaptırdığı suçlamasını kabul etmeyen Ü.Ş. kimseyi zorlamadığını söyledi.

'MÜŞTERİ BULMAMI İSTİYORLAR YARDIMCI OLUYORUM'

Poliste fuhuş kaydı bulunan Ü.Ş., "Hamile olduğum için bu işleri bıraktım. Bebeğimi doğurmaya hazırlanıyorum. Kimseye zorla fuhuş yaptırmadım. Müşteri bulmamı istiyorlar, ben de yardımcı oluyorum" diye savunma yaptı.

İfadesinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Ü.Ş., karşısında çekim yapan gazetecileri görünce önce güldü, sonra da sinir krizleri geçirdi. Kendini yere atan kadın güçlükle sakinleştirildi. 'Fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa zorlamak' suçlarından adliyeye çıkartılan Ü.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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