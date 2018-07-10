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Fuhuş operasyonunda tutuklanan Gürcü kadında HIV virüsü

ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklanan Gürcistan uyruklu M.S.'de (49) AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü tespit edildi. Ahlak Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Gürcistan...

Fuhuş operasyonunda tutuklanan Gürcü kadında HIV virüsü
ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklanan Gürcistan uyruklu M.S.'de (49) AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü tespit edildi.
Ahlak Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırdıktan sonra köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Zorla alıkonuldukları iddia edilen Gürcistan uyruklu kadınlar F.T. (23), A.T. (26) ve G.Ö. (35) ise kurtarılıp, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kadınlar işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, 2'si kadın 18 şüpheli de tutuklandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve kan örnekleri alınan tutuklu çete üyesi Gürcistan uyruklu M.S.'nin ise HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

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