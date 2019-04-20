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Freni boşalan trenden ayrılan vagonlar, boş vagonlara çarpıp, devrildi

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, makinist tarafından freni boşalan trenden ayrılan demir madeni yüklü vagonlar, garda bekleyen boş vagonlara çarpıp, devrildi. Kazada, vagonlar ile raylarda hasar oluştu Kaza, öğle saatlerinde Hekimhan İstasyonu'nda...

Freni boşalan trenden ayrılan vagonlar, boş vagonlara çarpıp, devrildi
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, makinist tarafından freni boşalan trenden ayrılan demir madeni yüklü vagonlar, garda bekleyen boş vagonlara çarpıp, devrildi. Kazada, vagonlar ile raylarda hasar oluştu
Kaza, öğle saatlerinde Hekimhan İstasyonu'nda yaşandı.  Makinist Mustafa Kemal Pektaş yönetimindeki demir madeni yüklü '53071' sayılı yük treni, gara doğru yola çıktı. Ancak seyir halindeki trenin frenleri boşaldı. Bunun üzerine makinist, vagonları lokomotiften ayırıp, makas değiştirdi. Hızla ilerleyen vagonlar, 10 kilometre mesafedeki garda Sivas'a gitmek için bekleyen boş yük vagonlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda vagon devrildi.
Makinist Mustafa Kemal Pektaş'ın kullandığı lokomotif ise istasyon yakınında hızını kaybederek, durdu. Yaralananın olmadığı kazada, vagonlar ile raylarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunun, vagonların kaldırılmasıyla yeniden açılacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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