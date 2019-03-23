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Freni boşalan traktörün altında kalarak öldü

ZONGULDAK’ın ​Ereğli ilçesinde, park halindeyken freni boşalan traktörünün altında kalan Sedat Zandal, hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Traktörüyle bir süre bahçesinde...

Freni boşalan traktörün altında kalarak öldü
ZONGULDAK’ın ​Ereğli ilçesinde, park halindeyken freni boşalan traktörünün altında kalan Sedat Zandal, hayatını kaybetti. 
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Traktörüyle bir süre bahçesinde çalışan Sedat Zandal, ardından aracı park etti. Zandal traktörden indiği sırada iddiaya göre freni boşalan aracın altında kaldı. Zandal'ın çığlığını duyan köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Zandal'ın öldüğü belirlendi. Sedat Zandal'ın cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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