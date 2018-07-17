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Freni boşalan TIR'ın şoförü, faciayı önledi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde freni boşalan kum yüklü TIR'ın şoförü İsmail Taşkıran, aracını, diğer araçlara ve binalara çarpmaması için direksiyonu tali yola kırdı. Devrilen TIR'ın olası bir faciayı önlediği belirtilen şoförü yaralandı. Kaş'ın...

Freni boşalan TIR'ın şoförü, faciayı önledi
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde freni boşalan kum yüklü TIR'ın şoförü İsmail Taşkıran, aracını, diğer araçlara ve binalara çarpmaması için direksiyonu tali yola kırdı. Devrilen TIR'ın olası bir faciayı önlediği belirtilen şoförü yaralandı.
Kaş'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki taş ocağından yüklediği yaklaşık 31 ton kumu, Ova Mahallesi'ne götüren İsmail Taşkıran (48) yönetimindeki 34 TE 5056 plakalı TIR, dün saat 15.00 sıralarında Kaş- Kalkan yolunun Kaş şehir içi geçişindeki Yeniköy Mahallesi kavşağında kontrolden çıktı. Freninin boşaldığı iddia edilen TIR'ın şoförü İsmail Taşkıran, aracı toprak tali yola çevirdi. Hızla kayalara çarpan TIR'ın ön kısmı parçalandı.
Kazada, İsmail Taşkıran yaralandı. Gelen vatandaşlar, belediye ekipleri ve 112 ekibi tarafından araçtan çıkarılan Taşkıran, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Taşkıran'ın vücudunda kırıklar olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle kapanan Kaş- Yeniköy yolu aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Görgü tanıkları bir vatandaş, "TIR kayalara çarpınca büyük bir toz bulutu havaya yükseldi. Şoför TIR'ı yan yola kırmakla büyük bir facianın önüne geçti. TIR'ı tali yola kırmasaydı, onlarca aracı ezip, çok sayıda ölüme yol açabilirdi. TIR aşağı yuvarlansa o yükle, birçok binayı yıkıp, birçok insanın ölümüne yol açabilirdi" dedi.

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