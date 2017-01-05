Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

Freni boşalan TIR devrildi, sürücü öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü öldü. Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolunun Bozoklar mevkisinde meydana...

Freni boşalan TIR devrildi, sürücü öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü öldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolunun Bozoklar mevkisinde meydana geldi. 43 yaşındaki Mesut Solmaz'ın kullandığı 27 C 0074 plakalı çakıl malzemesi yüklü TIR, iddiaya göre yokuş inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Musut Solmaz, hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarılan Mesut Solmaz'ın yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. Acı haberi alan sürücünün arkadaşları kaza yerine gelerek gözyaşı döktü. Solmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmanın tamamlanması ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55