Freni boşalan tanker önce otomobile ardından minibüse çarptı

Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()- ANKARA'da, iddiaya göre freni boşalan yakıt dolu tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce seyir halindeki otomobile, ardından park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonrası tankerdeki yakıt yola dökülürken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi Karakeçiler Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazım Sinen'in kullandığı 06 AH 7062 plakalı yakıt dolu tankerin, iddiaya göre yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Hızla aşağı inen tanker, önce aynı yönde giden Hasan Hüseyin Aktaş'ın kullandığı 06 GK 205 plakalı otomobile ardından da park halindeki 06 J 0189 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tanker devrilerek sürüklenirken, minibüs hurdaya döndü. Feci kazası sonrası, tankerdeki yakıt yola döküldü. Tanker sürücüsü Kazım Sinem ile diğer otomobildeki Hasan Hüseyin Aktaş yara almazken, tankerde bulunan Nurtekin Tartık yaralandı.

POLİS MEGAFONLA 'SİGARA İÇMEYİN' UYARISINDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, megafonla, "Lütfen kimse sigara içmesin. Herkes alandan uzaklaşsın" uyarısında bulundu. Sağlık ekipleri de yaralı Nurettin Tartık'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yola dökülen yakıta müdahale etti.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan cadde, araçların yoldan kaldırılması ve yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Ayrıca yakıt dolu tankerin yokuş aşağı hızla inme anı çevredeki bir esnafın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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