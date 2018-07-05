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Freni boşalan servis aracının çarptığı kadın öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, freni boşalan servis minibüsü önce yol kenarındaki bir araç ile elektrik trafosuna, ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kazada, Türkan Erdemir hayatını kaybetti. Kaza saat 18.00 sıralarında, Gebze...

Freni boşalan servis aracının çarptığı kadın öldü
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, freni boşalan servis minibüsü önce yol kenarındaki bir araç ile elektrik trafosuna, ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kazada, Türkan Erdemir hayatını kaybetti.
Kaza saat 18.00 sıralarında, Gebze Kirazpınar Mahallesi 2735. Sokak üzerinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 41 P 1699 plakalı servis minibüsü, freninin boşalması sonucunda yol kenarında park halinde duran bir araç ile yanındaki elektrik trafosuna çarptı. Duramayan minibüs daha sonra kaldırımda yürüyen 1 çocuk annesi Türkan Erdemir'e çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Türkan Erdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Servis minibüsü sürücüsü B.K. gözaltına alınırken, Türkan Erdemir'in cesedi Gebze Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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